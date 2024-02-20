Top.Mail.Ru
Интернет-магазин брендовой одежды, обуви и аксессуаров Silver Hands
Меню
Корзина 00 ₽
    Поддержка

    Прием звонков с 10.00 до 22.00 по МСК. Заказы на сайте принимаются 24 часа.

    Поддержка в мессенджере
    Каталог
      Поиск
      Женская верхняя одежда Футболки и топы Джемперы, свитеры, кардиганы женские Толстовки и свитшоты Женские туники Женские блузки и рубашки Женские водолазки Женские жилеты Женские лонгсливы Женские пиджаки Пляжная мода для женщин Женская домашняя одежда Одежда для будущих мам
      Аксессуары Костюмы и комплекты женские Комбинезоны женские Женские шорты Женские юбки Платья и сарафаны Женские брюки Женские джинсы Женские капри и бриджи Носки, чулки, колготки Женское нижнее белье Женская обувь
      Бренды
      Мужская верхняя одежда Аксессуары для мужчин Толстовки и свитшоты Мужские джемперы, свитеры, кардиганы Мужские жилеты Мужские костюмы Мужские лонгсливы Мужские пиджаки Мужские пуловеры и водолазки Мужские рубашки
      Футболки и майки Мужские брюки Мужские джинсы Мужские носки и гетры Мужские шорты Мужская обувь Нижнее белье для мужчин Пляжная мода для мужчин Домашняя одежда и кигуруми для мужчин
      Бренды
      Корзина 00 ₽
      Корзина
      Ваша корзина пуста!
      Главная Каталог Поиск Корзина Корзина 00 ₽ Войти
      Бренды
      Все бренды
      [Alt]
      [Alt]
      [Alt]
      [Alt]
      [Alt]
      [Alt]
      [Alt]
      [Alt]
      [Alt]
      У нас
      Удобная и быстрая доставка
      Удобная и быстрая доставка
      Выгодная программа лояльности
      Выгодная программа лояльности
      Возможность оплатить частями
      Возможность оплатить частями
      До 30 дней на возврат
      До 30 дней на возврат
      Вот что думают наши пользователи о нашем магазине
      Все отзывы
      Рейтинг нашего магазина — 5

      Оставляйте отзывы о нашем магазине и получайте бонусные баллы SH+, которыми можно оплачивать до 99% от стоимости корзины.

      Вы можете оставить отзыв о нашем магазине или написать в поддержку, если у вас есть какие-то вопросы.

      А Алена КардаеваОценил(а) магазин на 5.0

      Все супер! Заказываю уже пятый раз на сайте, доставляли все во время, красиво упаковано и последний раз с подарками о которых я не знала при оформлении заказа. Качество товаров супер, но и цены я скаж..

      12 Декабря, 2023 Читать полный отзыв
      Е Екатерина ВилисоваОценил(а) магазин на 5.0

      Пришла футболка, отличного качества, после стирки нечего не поменялось, не села, не выцвела! Товаром и доставкой довольна, рекомендую продавца! ..

      5 Октября, 2023 Читать полный отзыв
      А Александра Оценил(а) магазин на 5.0

      Хороший сайт! Удобно выбирать..

      5 Октября, 2023 Читать полный отзыв
      Л Лариса КнязеваОценил(а) магазин на 5.0

      Хороший сайт, быстрая доставка, правда платная, но зато цены не задраны. Проверяла товар, который здесь купила на других сайтах и нашла только на Яндексе, но там цена была на 600 рублей дороже и получ..

      26 Сентября, 2023 Читать полный отзыв
      Е Егор ЗубковОценил(а) магазин на 4.8

      Покупал футболку, собственно выбор небольшой здесь для парней, поэтому и взял только футболку. По качеству претензий нет все отлично. Пока снимаю одну звезду за уклон в матриархат, дальше посмотрим. ..

      21 Сентября, 2023 Читать полный отзыв
      Ю Южакова ОльгаОценил(а) магазин на 5.0

      Отличный магазин, отличные менеджеры. Живое общение - для меня это как оказалось решающий фактор, когда можно позвонить и поговорить с человеком, а не "умным ботом". Понравился подход магазина по реше..

      20 Сентября, 2023 Читать полный отзыв
      А Арсений МатвеевОценил(а) магазин на 5.0

      Хороший магазин. Удобный сайт с фото, которые соответствуют действительности, при получении заказа сюрпризов не было. Заказ обработали оперативно, выбор вариантов доставок более чем достаточно. Жалко ..

      16 Сентября, 2023 Читать полный отзыв

      Приветствуем Вас на нашей платформе Silver Hands 🌐

      Silver Hands - это онлайн-платформа, которая предлагает широкий выбор модной и стильной одежды для мужчин, женщин и детей, собственного производства, а также от партнеров - производителей и официальных дистрибьютеров. Постепенно мы переносим всю информацию со старой версии сайта и скоро вы сможете найти все, что вам нужно, от повседневной одежды до вечерних нарядов, от обуви до аксессуаров.

      Наш интернет-магазин предлагает только качественную одежду. Мы сами производим одежду и сотрудничаем с лучшими производителями, чтобы предложить нашим клиентам только лучшие товары.

      Мы гарантируем быструю и удобную доставку по всей России, а также возможность возврата или обмена товара в случае необходимости.

      Кроме того, наш магазин предлагает удобную систему оплаты - от привычной банковской картой до оплаты частями без переплат и комиссий. В нашем магазине всегда, абсолютно всегда, проходят акции, чтобы сделать покупки еще более выгодными, а нашим зарегистрированным пользователям мы предлагаем дополнительные скидки.

      Если вы ищете качественный и стильный интернет-магазин одежды, то мы готовы предложить вам одно из лучших предложений на рынке. Посетите наш сайт и убедитесь сами!

      Выберите обязательные опции

      Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта, для повышения качества обслуживания. Подробнее в Пользовательское соглашение.

      Понятно