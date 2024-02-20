Интернет-магазин брендовой одежды, обуви и аксессуаров Silver Hands

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Новинка Акция SH+: 149
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Акция Популярный SH+: 249
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Все супер! Заказываю уже пятый раз на сайте, доставляли все во время, красиво упаковано и последний раз с подарками о которых я не знала при оформлении заказа. Качество товаров супер, но и цены я скаж..12 Декабря, 2023 Читать полный отзыв
Пришла футболка, отличного качества, после стирки нечего не поменялось, не села, не выцвела! Товаром и доставкой довольна, рекомендую продавца! ..5 Октября, 2023 Читать полный отзыв
Хороший сайт! Удобно выбирать..5 Октября, 2023 Читать полный отзыв
Хороший сайт, быстрая доставка, правда платная, но зато цены не задраны. Проверяла товар, который здесь купила на других сайтах и нашла только на Яндексе, но там цена была на 600 рублей дороже и получ..26 Сентября, 2023 Читать полный отзыв
Покупал футболку, собственно выбор небольшой здесь для парней, поэтому и взял только футболку. По качеству претензий нет все отлично. Пока снимаю одну звезду за уклон в матриархат, дальше посмотрим. ..21 Сентября, 2023 Читать полный отзыв
Отличный магазин, отличные менеджеры. Живое общение - для меня это как оказалось решающий фактор, когда можно позвонить и поговорить с человеком, а не "умным ботом". Понравился подход магазина по реше..20 Сентября, 2023 Читать полный отзыв
Хороший магазин. Удобный сайт с фото, которые соответствуют действительности, при получении заказа сюрпризов не было. Заказ обработали оперативно, выбор вариантов доставок более чем достаточно. Жалко ..16 Сентября, 2023 Читать полный отзыв
Приветствуем Вас на нашей платформе Silver Hands 🌐
Silver Hands - это онлайн-платформа, которая предлагает широкий выбор модной и стильной одежды для мужчин, женщин и детей, собственного производства, а также от партнеров - производителей и официальных дистрибьютеров. Постепенно мы переносим всю информацию со старой версии сайта и скоро вы сможете найти все, что вам нужно, от повседневной одежды до вечерних нарядов, от обуви до аксессуаров.
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